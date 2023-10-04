Ankara'da annesini bıçaklayarak öldüren kızın intihar anları kameraya yansıdı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir genç kız, annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. İddialara göre, cinayet ve intihar, kızın annesinin kızının birlikte olduğu kişiye karşı çıkması sebebiyle yaşanan kavgadan kaynaklandı.

Ankara'da annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar eden kızın annesi ile birlikteki son anları kameraya yansıdı.

Keçiören'de meydana gelen olayda, çevredekilerin ihbarı üzerine Çaldıran Mahallesi'ndeki bir eve giden polis ekipleri, Ayşe A.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Aynı anda intihar vakası ihbarı da alan ekipler, bıçaklı cinayet mahallinin 2 kilometre ötesinde Dilara A.'nın (25) cesedini buldu. Genç kızın cebinden "Annemi öldürdüm intihar ediyorum" yazılı not çıkması üzerine ekipler, araştırmaları sonucu Dilara A.'nın annesi Ayşe A.'yı öldürdükten sonra kendi hayatına son verdiğini tespit etti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan anne ile kızının Bolu'da toprağa verileceği öğrendi. Cinayetin ve intiharın sebebinin ise Ayşe A.'nın kızının birlikte olduğu kişiye karşı çıkması sebebiyle yaşanan kavgadan kaynaklandığı iddia edildi.

"Annesinin boğazını kestikten sonra inşaat halindeki bir binadan kendisini aşağıya atmış"

Olayla ilgili konuşan esnaf Polat Karahasan, "Dün öğlen vaktiydi. Olayın olduğu apartmana sipariş götürdüm. O sırada bir adam kanlar içerisindeydi. Bana 'Ambulansı ara' dedi. Ben de sağlık ekiplerini arayıp telefonu ona verdim. Adam telefonda 'Boğazı kesildi' deyince panik oldum. Sonra sağlık ekipleri ve polisler geldi. Kızın annesinin boğazını kestiğini duydum. Kızın psikolojik sorunları olduğunu biliyordum ama madde bağımlısı olduğunu bilmiyordum. Annesinin boğazını kestikten sonra inşaat halindeki bir binadan kendisini aşağıya atmış. Kendilerini tanıyordum. Sürekli alışverişe gelirlerdi. Olaydan iki saat önce de yine dükkanıma gelmişlerdi. Kendi hallerinde insanlardı. Kız dışarıdan oldukça normal birisi olarak görünüyordu. Annesi, kızının erkek arkadaşı ile görüşmesini istememiş. Onun üzerine de tartışma çıkmış, olay büyüyüp bu noktaya gelmiş" ifadelerini kullandı.

"Gürültülü bir ses duyduk"

Dilara A.'nın cansız bedenini bulan Satılmış Ergin ise, "Oturuyorduk. Gürültülü bir ses duyduk. Bir kızın sırtüstü yattığını gördük. Sağlık ekiplerine haber verdik. Kız ölmüş. Biz yukarıya çıktığını görmedik. Çığlık sesleri duyduk. Bize, 'Aşağıda annesini kesmiş' dediler. Cebinden de 'Annemi ben öldürdüm' yazan bir not çıkmış. Polisler geldi, inceleme yaptı" dedi. - ANKARA