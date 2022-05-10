Ankara'da annesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı - Haberler

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Ankara'da annesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da annesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Anneler Günü'nde annesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Anneler Günü'nde annesini bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay Anneler Günü'nde Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki A.Y. iki buçuk yıl önce eşinden boşanan ve bu sebeple aralarında anlaşmazlık bulunan annesi G.S. (38) ile buluştu. Anneler Günü'nde bir mekanda buluşan anne ve oğul henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. A.Y, annesini 5 yerinden bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne G.S. ambulansla Gazi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. G.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan A.Y, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Anneler Günü, Pursaklar, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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