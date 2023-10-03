Ankara'da Annenin Bıçaklandığı Tartışma Sonucu İntihar
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda, Dilara Alagöz annesiyle tartıştıktan sonra onu bıçaklayarak öldürdü ve ardından inşaat halindeki bir binanın çatısından atlayarak intihar etti.
Ankara'da tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren Dilara Alagöz, inşaat halindeki bir binanın çatısından atlayıp yaşamını sonlandırdı.
Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesinin Çaldıran Mahallesi'nde oturan 53 yaşındaki Ayşe Alagöz ile 25 yaşındaki kızı Dilara Alagöz arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Dilara Alagöz, annesi Ayşe Alagöz'ü bıçaklayarak öldürdü.
Evden ayrılan Dilara Alagöz, inşaat halindeki bir binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa