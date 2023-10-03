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Ankara'da Annenin Bıçaklandığı Tartışma Sonucu İntihar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda, Dilara Alagöz annesiyle tartıştıktan sonra onu bıçaklayarak öldürdü ve ardından inşaat halindeki bir binanın çatısından atlayarak intihar etti.