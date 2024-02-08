Ankara'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı ve Olay Yerinden Kaçtı

Ankara'da iddiaya göre alkollü şekilde kullandığı araçla kaza yapan sürücü, aracı bırakıp olay yerinden ayrıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Turan Güneş Bulvarı İncek istikametinde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün alkolün etkisinde olduğu 19 ZC 209 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yan taraftaki ormanlık alana devrildi. Ağır hasar gören aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, sürücünün kazanın ardından aracını bırakıp olay yerinden ayrıldığı ileri sürüldü. - ANKARA