Ankara'da alkollü içki satışı yasağına uymayan tekel bayisi işletmecisine saldıran 2 zanlı gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde alkollü içki satışının yasak olduğu saatlerde kendilerine satış yapmayan bir tekel bayisi işletmecisini darbeden 2 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Ankara'da alkollü içki satışının yasak olduğu saatlerde kendilerine satış yapmayan tekel bayisi işletmecisini darbeden 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesindeki Ö.K'ye ait bir tekel bayisine saat 23.40'ta gelen şüpheli A.Ş, içki satın almak istedi.

Bunun üzerine iş yeri sahibi Ö.K, A.Ş'ye, alkol satışı yasağının saat 22.00'de başladığını ve satış yapamayacağını söyledi.

Polis memuru olduğunu iddia eden A.Ş, içki satın almak için ısrarlarını sürdürdü.

İş yeri sahibi Ö.K'nin "polis memuruna da satış yapamayacağını" söylemesi üzerine A.Ş. ile aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Dışarıda bekleyen A.Ş'nin arkadaşı M.T. de elindeki silahla dükkana gelerek iş yeri sahibine saldırdı.

Darbedilen Ö.K, şüphelilerin olay yerinden ayrılmasının ardından durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaldıkları oteli kısa sürede belirleyerek operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli A.Ş. ve M.T. gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden A.Ş'nin finans uzmanı olduğu belirlendi.