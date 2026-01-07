Ankara'da yediemin otoparkındaki tır yangını kontrol altına alındı

Haberler

Yenimahalle ilçesinde alkol yüklü 6 tırın alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yediemin otoparkında alkol yüklü tırlarda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Olay, ilçedeki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yediemin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoparkta park halindeki alkol yüklü 6 tır henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle syangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırlarda hasara neden olan yangının çıkş nedeni araştırılıyor.

"Yangının çıkış sebebi ve varsa sorumlularıyla ilgili teknik ve yasal araştırma/incelemeler sürdürülmektedir"

Ankara Valiliği tarafından yangına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "7 Ocak 2026 günü saat 14.20 sıralarında Yenimahalle ilçemizde bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait açık otoparkta bir araçtan başlayan yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında bir kısım araç ve malzeme hasarı dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmamaktadır. Yangının çıkış sebebi ve varsa sorumlularıyla ilgili teknik ve yasal araştırma/incelemeler sürdürülmektedir" denildi. - ANKARA

