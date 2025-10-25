Ankara'da Alkol ve Psikolojik Rahatsızlık Saldırganlığı

Ankara'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve alkol etkisinde olduğu öğrenilen kişi, sergilediği saldırgan davranışlar nedeniyle kendisine müdahale etmeye çalışan polislere de saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi Tarhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, alkol etkisinde olan ve ruh sağlığının bozuk olduğu öğrenilen 47 yaşındaki D.U., kırmızı ışıkta duran sürücülere ve onların aracına zarar vermeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale ettikleri D.U.'nun saldırısına uğradı. Yaşanan kovalamaca nedeniyle de polislerden biri dengesini kaybederek yere düştü. Kısa sürede etkisiz hale getirilen D.U., kendisi dövmek isteyen öfkeli vatandaşlardan da saldırdığı polislerin araya girmesiyle kurtuldu. Polis aracına binmemek için uzun süre direnen saldırganın olaydan önce kendisine de fiziki zarar verdiği öğrenildi. Hastaneye götürülen D.U.'nun tedavisinin ardından gözaltına alındığı belirtildi. - ANKARA