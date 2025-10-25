Haberler

Ankara'da Alkol ve Psikolojik Rahatsızlık Saldırganlığı

Ankara'da Alkol ve Psikolojik Rahatsızlık Saldırganlığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde alkol etkisindeki bir kişi, psikolojik sorunları nedeniyle çevresine saldırıda bulundu. Polis müdahale ederken saldırıya uğradı ve olay kameraya yansıdı. Şahıs hastaneye kaldırıldıktan sonra gözaltına alındı.

Ankara'da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve alkol etkisinde olduğu öğrenilen kişi, sergilediği saldırgan davranışlar nedeniyle kendisine müdahale etmeye çalışan polislere de saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam 19.00 sıralarında Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi Tarhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, alkol etkisinde olan ve ruh sağlığının bozuk olduğu öğrenilen 47 yaşındaki D.U., kırmızı ışıkta duran sürücülere ve onların aracına zarar vermeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale ettikleri D.U.'nun saldırısına uğradı. Yaşanan kovalamaca nedeniyle de polislerden biri dengesini kaybederek yere düştü. Kısa sürede etkisiz hale getirilen D.U., kendisi dövmek isteyen öfkeli vatandaşlardan da saldırdığı polislerin araya girmesiyle kurtuldu. Polis aracına binmemek için uzun süre direnen saldırganın olaydan önce kendisine de fiziki zarar verdiği öğrenildi. Hastaneye götürülen D.U.'nun tedavisinin ardından gözaltına alındığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Siyasetten çekilen Meral Akşener sessizliğini bozdu

Meral Akşener aylar sonra sessizliğini bozdu
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
CHP'den istifa eden İsa Yıldırım: AK Parti'ye geçmeye niyetim var

Belediye başkanı CHP'den istifa etti, AK Parti'ye geçiyor
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Pentagon'da kriz: Maaşlar bağışla ödenecek

Maaşları ödeyebilmek için milyon dolarlık bağışı kabul ettiler
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı

Dizi setinde korkutan kaza: Başrol oyuncusu ameliyata alındı
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.