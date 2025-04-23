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Ankara'da Alışveriş Merkezinde Kavga

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Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir alışveriş merkezinin yemek katında vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kavganın nedeni henüz bilinmiyor.

Ankara'da bir alışveriş merkezinin yemek katında kavga çıktı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir alışveriş merkezinin yemek katında bazı vatandaşlar arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören'de akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin yemek katında bazı vatandaşlar arasında kavga çıktı. Kavganın çıkış sebebi henüz öğrenilemezken, kavgayı alışveriş merkezindeki diğer vatandaşlar ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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