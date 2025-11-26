Ankara'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek semtinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişiler arasında kavga çıktı. Uğradıkları bıçaklı saldırı nedeniyle yaralanan H.Ü. ve H.A., sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili saldırganlardan biri yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA