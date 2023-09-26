Ankara'da alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşını silahla öldüren şahıs ve diğer şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saat 20.30 sıralarında Mamak'ta silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beyaz renkli bir aracın sağ koltuğunda oturan Hüseyin Hakan isimli şahsın, ateşli silahla vurularak öldüğünü tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu, araç sürücüsü olduğu tespit edilen A.Ç. yakalandı. A.Ç. ile yapılan görüşmede şüphelinin S.D. isimli şahıs olduğu ve gündüz beraber alkol aldıklarını, alacak verecek sebebiyle aralarında tartışma çıktığını öne sürdü. Hüseyin Hakan'ın bıçak çektiğini ve S.D.'nin silahla ateş ederek Hüseyin Hakan'ı öldürdüğünü beyan etmesi üzerine şüpheli S.D. de suç aleti tabanca ile gözaltına alındı. Arkadaşını öldüren şahıs ile diğer şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA