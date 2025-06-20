Ankara'da Alacak Verecek Kavgasında Silahlı Saldırı: İki Şahıs Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da alacak-verecek meselesi yüzünden iş yerinde bir kişiyi vuran iki şahıs tutuklandı. Olay yerinde yaşananlar bir kişi tarafından kaydedildi.

Ankara'da alacak-verecek meselesinden, iş yerine gelerek bir kişiyi vuran iki şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, C.Ö.'ye ait olan iş yerine gelen A.I. ve F.Y. isimli şahıslar, alacak-verecek meselelerini konuşurken, şüphelilerden F.Y. o anları kamera kaydına almaya başladı. Şüphelilerden A.I. yanındaki şahıs olayları video kaydına alırken, iş yeri sahibi olan C.Ö.'nün ayağına el ateş etti ve olay yerinden ayrıldıkları vurdu. Çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise yaptığı çalışmalar sonucu A.I. ve F.Y. isimli şahısların Elmadağ ilçesine hareket ettikleri tespit etti. Yapılan çalışmalar soncunda şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Olaya karışan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Buca'da belediye işçileri greve gitti, ilçede çöp yığınları oluştu

Belediye çalışanları iş bıraktı, sokaklar çöplerle doldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victor Osimhen'den transfer açıklaması

Osimhen'den transfer açıklaması: Galatasaray'daki...
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
İspanya'da gündem Arda Güler oldu! Bakın neden

Arda Güler İspanya'da manşet oldu! Bakın neden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.