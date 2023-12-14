Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Akköprü Metro İstasyonunda Kendisini Metronun Önüne Atan Şahıs Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi Akköprü Metro İstasyonunda bir şahıs, metronun önüne atlayarak yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da Akköprü Metro İstasyonunda kendisini metronun önüne atan şahıs yaralandı.

Olay, saat 22.30 sularında Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Akköprü Metro İstasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir şahıs, Batıkent istikametine gitmekte olan metronun önüne atladı. Yolcular indirilerek metrolar durduruldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkılan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Ankara Olaylar İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Gemlik'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Gemlik'te kaç şiddetinde deprem oldu? Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba Marmara'da kaç şiddetinde deprem oldu? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Aralık Çarşamba İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? Deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! Az önce deprem nerede oldu? 14 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title