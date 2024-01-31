Ankara'da akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saat 21.00 sıralarında Yeşil Kuşak Caddesi üzerinde bulunan bir halı sahada çıktı. Yangının çıkmasının ardından elektrik tesisatında patlamalar meydana geldi. Yangın çıkan yerin bir akaryakıt istasyonu yanı olması paniğe neden olurken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA