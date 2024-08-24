Ankara'da Ağaç Dalı Araçların Üzerine Düştü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir ağaç dalı araçların üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya'nın Mithatpaşa caddesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir ağaç dalı araçların üzerine düştü. Şans eseri ağaç dalının düştüğü yerden hiçbir vatandaş geçmiyordu. Ağaç dalının düşmesiyle otomobil sahipleri de panik yaşadı. Araçlarının yanına giden vatandaşlar, otomobillerinde büyük bir hasar olmamasından dolayı derin bir nefes aldı.

Ağaç dalının arabasına maddi hasar verdiği vatandaşlardan Ulaş Yetişkin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben burada iş yeri sahibiyim. Kapıda oturuyordum. Sesler gelmeye başladı. Ağaç düştü, Allah'tan insanlar yoktu. Allah korudu diyelim. Hiçbir şey olmadı çok şükür" dedi. - ANKARA