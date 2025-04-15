Ankara'da 85 Yaşındaki Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 85 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeki Uğur Caddesi üzerinde 06 AR 3087 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşlarındaki Lütfi A.'ya çarptı. Yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Lütfi A. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA