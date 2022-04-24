Ankara'da 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı - Haberler

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Ankara'da 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da 8 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çubuk ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde arkadaşlarıyla uçurtma uçururken sahipsiz köpekler tarafından saldırıya uğrayan 8 yaşındaki Burak Şekerci, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çocuğun bağırma sesini duyan bir çoban Şekerci'yi köpeklerden kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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