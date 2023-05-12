Ankara'da 7 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ankara'da kaçak tütün mamul ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen operasyonlar çerçevesinde bir ikamet ile bir araca düzenlenen operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan 7 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ankara'da kaçak tütün mamul ticaretinin önlenmesine yönelik icra edilen operasyonlar çerçevesinde bir ikamet ile bir araca düzenlenen operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan 7 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Sincan'da bir ev ile araca düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan 7 bin 100 paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA