Ankara'da 63 Suç Kaydı Olan Şahıs Tutuklandı
Ankara'da asayiş uygulamasında yakalanan ve 63 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara'da asayiş uygulamasında yakalanan ve 63 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 9 Ocak 2024 tarihinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmeciliği (AŞTİ) içerisinde suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar esnasında; şüpheli hareketler sergilediği belirlenen N.Y. isimli şahıs durdurulmuştu. Şahsın, yapılan detaylı kontrollerinde çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve farklı suçlardan 27 aranma kaydının olduğu tespit edilmişti.
7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 420 lira para cezası bulunan ve 63 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen N.Y.'nin 9 Ocak günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ANKARA