Ankara'da 63 Suç Kaydı Olan Şahıs Tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamasında yakalanan ve 63 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 9 Ocak 2024 tarihinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmeciliği (AŞTİ) içerisinde suç işlenmesini önlemek ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar esnasında; şüpheli hareketler sergilediği belirlenen N.Y. isimli şahıs durdurulmuştu. Şahsın, yapılan detaylı kontrollerinde çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve farklı suçlardan 27 aranma kaydının olduğu tespit edilmişti.

7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 bin 420 lira para cezası bulunan ve 63 farklı suç kaydı olduğu öğrenilen N.Y.'nin 9 Ocak günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ANKARA