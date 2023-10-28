Ankara'da 6 yıl aranan cinayet zanlısı yakalandı

Ankara'da işlediği iki cinayet sebebiyle 6 yıldır aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara'da işlediği iki cinayet sebebiyle 6 yıldır aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2015 yılında gerçekleştirdiği iki cinayetten dolayı hakkında 2017'den beri aranma kararı olan İ.Y.'nin saklandığı adresi tespit etti. Harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı. Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA