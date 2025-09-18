Haberler

Ankara'da 6 Yaşındaki Çocuk Yangın Merdiveninden Düşerek Hayatını Kaybetti

Ankara'da 6 Yaşındaki Çocuk Yangın Merdiveninden Düşerek Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Ankara'nın Mamak ilçesinde, 6 yaşındaki E.A.G. isimli çocuğun 13. kat penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından cenaze töreni düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'da 13'üncü kattaki yangın merdiveninin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde Mamak'ta meydana gelen olayda, 6 yaşındaki E.A.G. isimli erkek çocuğu, henüz belirlenemeyen bir nedenle ikamet ettiği 16 katlı apartmanın 13'üncü katındaki yangın merdiveni penceresinden aşağı düştü. Hayatını kaybeden ilkokul 1. sınıf öğrencisi çocuk için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından çocuğun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken vefat eden çocuğun anne ve babasının ifadesine başvurulduğu aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
