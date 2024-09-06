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Ankara'da 6 Milyon TL Değerinde Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

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Ankara'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri piyasa değeri 6 milyon TL olan 10 bin litre etil alkol ele geçirdi. Operasyon sonucunda Konya'dan Ankara'ya etil alkol getirerek satış yapan bir şahıs yakalandı.

Ankara'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri piyasa değeri 6 milyon TL olan 10 bin litre etil alkol ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri 6 milyon TL olan 10 bin litre etil alkol ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda M.A. isimli şahsın Konya'dan Ankara'ya etil alkol getirerek satış yaptığı tespit edildi. M.A., Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü yaptığı sırada yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa ankara Güncel Konya Suç

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