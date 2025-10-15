Ankara'da 6 Milyon Dolarlık İbranice El Yazması Kitaplar Ele Geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 6 milyon doları bulan İbranice el yazması kitaplar ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Ekim'de saat 20.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Ata Mahallesi'nde şüpheli F.A., M.Ş., S.Y. ve F.K.'nın bulunduğu araçta yapılan aramada Hristiyanlık ve Yahudilik inancına ait 17 ve 18. yüzyıllardan kalma 13 adet İbranice el yazması kitap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatıyla F.A., M.Ş., S.Y. ve F.K. gözaltına alınarak, adli tahkikata başlanıldı.

Kitapların piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon dolar olduğu öğrenildi. - ANKARA