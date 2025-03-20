Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Ankara'da 6 Milyon Değerinde Kaçak Ürün Ele geçirildi

Ankara'da 6 Milyon Değerinde Kaçak Ürün Ele geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Jandarma tarafından durdurulan bir tırda toplam değeri 6 milyon 876 bin Türk Lirası olan kaçak ürünler ele geçirildi. Yapılan aramada bandrolsüz tütün, sigara, elektronik sigara gibi birçok kaçak malzeme bulundu.

Ankara Akıncı Gişeler Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan tırda yapılan arama sonrası piyasa değeri 6 milyon 876 bin Türk Lirası değerinde kaçak ürün yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akıncılar Otoyol Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan takipli KOM faaliyeti ve planlı istihbarat faaliyeti kapsamında çalışma yaptı.

Gece saatlerinde Akıncı Gişeler Jandarma Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan tırda yapılan aramada piyasa değeri 6 milyon 876 bin Türk Lirası olan;

Bin 525 kilogram Bandrolsüz kıyılmış açık tütün, 3 bin 400 paket sigara, 886 paket pipo tütünü, 176 adet elektronik sigara, 19 Adet Ütü, 302 adet termos, 80 adet hoparlör, 592 adet sırt çantası, 850 çift ayakkabı, 480 adet güneş gözlüğü, 95 adet kol saati, 286 kilogram çay ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title