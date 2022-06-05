Ankara'da 6 kilo 220 gram eroin ele geçirildi - Haberler

Ankara'da 6 kilo 220 gram eroin ele geçirildi Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, 3 Afganistan uyruklu gözaltına alındı. Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, 3 Afganistan uyruklu gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, uyuşturucu kullanım, temin ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu kişilerin Yenimahalle ve Mamak'ta uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Takibe alınan zanlıların, cep telefonu üzerinden irtibat kurdukları alıcılara, ödemenin ardından uyuşturucu maddeyi bıraktıkları noktanın konumunu attıkları ve uyuşturucu ticaretini bu şekilde gerçekleştirdikleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takip ettikleri Afganistan uyruklu N.N, N.A. ve Y.A'yı Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında 6 kilo 220 gram eroin ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. AA / Cankut Taşdan - 3. Sayfa Afganistan Hisarcık 3. Sayfa Güncel Haberler

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