Ankara'da 6 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın en üst kadında yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple 6 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürerek apartmanda yaşayanları tahliye etti. Yangından etkilenenlere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. - ANKARA