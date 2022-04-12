Ankara'da 58 küçükbaş hayvan fırtına ve dolu nedeniyle telef oldu - Haberler

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Ankara'da 58 küçükbaş hayvan fırtına ve dolu nedeniyle telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Ankara'da 58 küçükbaş hayvan fırtına ve dolu nedeniyle telef oldu

Ankara'nın Haymana ilçesinde gerçekleşen şiddetli fırtına ve dolu yağışı nedeniyle açıkta kalan 58 koyun telef oldu.

Ankara'nın Haymana ilçesinde gerçekleşen şiddetli fırtına ve dolu yağışı nedeniyle açıkta kalan 58 koyun telef oldu.

Olay, dün Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Culuk merasında gerçekleşti. İddiaya göre Hasan Ürkek, Mehmet Kılıç, Bekir Çörekçi 500'e yakın küçükbaş hayvanını otlanmaları için Gölbaşı'nın Karagedik ilçesinden Haymana'nın Culuk Yaylası'na getirdi. Ancak hayvanlar yaylada otlandığı sırada şiddetli fırtına ve dolu yağışı başladı. Hayvan sahipleri, hayvanları korunaklı bölgeye çekmeye çalışsa da dolu ve fırtına nedeniyle 58 koyun telef oldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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