Ankara'da 4 Yıldır Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Ankara'da bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası ile 4 yıldır aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ankara Sl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar sonucu bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan ve 4 yıldır cezaevi firarisi olarak aranması bulunan H.T., 24 Şubat günü Sincan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANKARA