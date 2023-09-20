Ankara'da 4 ayrı evden hırsızlık olayına karışan şüphelilerden biri yakalandı

Ankara'da 4 ayrı evden hırsızlık olayına karışan 3 şüpheliden 1'i yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı evden hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin geliş ve gidiş güzergahındaki 55 güvenlik kamerasını inceledi. E.Y., P.Ö. ve M.B. isimli şahısların olay yerlerine ticari taksi ve dolmuşlarla gelip gittikleri tespit edildi. Polis, şahısların yakın zamanda şehir dışından gelerek Ankara'da bir gecekondu kiraladıklarının belirlenmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda E.Y. ve kardeşi N.Y. yakalandı. Adreste yapılan aramada şüphelilerin evlerden çaldıkları küpe, yüzük ve kolyeden oluşan toplam 79 parça ziynet eşyası, 3 bin 100 lira nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen bir adet zincir, bir adet zincir kemer, 8 adet kolye, 6 adet bileklik, 18 adet küpe, 2 adet broş, 5 adet kolye ucu, bir adet bilezik, 3 adet yüzük ve bir adet cep telefonu sahiplerine teslim edildi.

Şüpheli E.Y'nin daha önceden gerçekleştirdiği başka bir evden hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.Y. tutuklanırken, kardeşi N.Y. ise serbest bırakıldı. P.Ö. ve M.B. adlı şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. - ANKARA