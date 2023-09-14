Ankara'da 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası

Ankara'da 3 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunup döverek öldürmekle suçlanan sanık, ağırlaştırılmış müebbetle 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu yargılanan Onur Gezer ve taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

Mahkeme başkanı, davanın bu celse karara bağlanacağını belirterek, Gezer'den son sözlerini sordu.

Sanık, oğlu Kadir Gezer'i öldürmediğini, çocuğun düşerek kafasını çarptığını öne sürdü.

Çocuğa yönelik cinsel istismar iddiasını da kabul etmeyen Gezer, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını savundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Gezer'e, "çocuğu eziyet ederek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "zincirleme şekilde cinsel saldırı" suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.