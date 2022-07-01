Ankara'da 3 milyon 978 bin adet doldurulmuş makaron ile 2 ton 875 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi - Haberler

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Ankara'da 3 milyon 978 bin adet doldurulmuş makaron ile 2 ton 875 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da 3 milyon 978 bin adet doldurulmuş makaron ile 2 ton 875 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam, 3 milyon 978 bin adet doldurulmuş makaron ile 2 ton...

Ankara'da 3 milyon 978 bin adet doldurulmuş makaron ile 2 ton 875 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda, toplam, 3 milyon 978 bin adet doldurulmuş makaron ile 2 ton 875 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde bir depoda bandrolsüz dolu makaronların depolandığı bilgisi alan ekipler söz konusu adresi yakın takibe aldı.

Söz konusu adrese şüpheli bir minibüsün gelerek eşya yüklemesi yapmaya başlaması üzerine, operasyon için düğmeye basan gümrük muhafaza ekipleri savcılık talimatıyla depoya baskın düzenledi. Depoyu ve minibüsü didik didik arayan ekipler 3 milyon 978 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise, bir kargo firmasına yüklü miktarda kıyılmış tütün geleceği bilgisi alan ekipler, firmayı takibe aldı. Yükleme boşaltma yapan bütün araçlar gözlem altına alındı ve şüpheli bir kamyon tespit edildi. Kamyona bazı çuvalların yüklendiğini gören Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüpheleri boşa çıkmadı. Araçta yapılan aramada toplam ağırlığı 2 ton 875 kilogram olan kıyılmış tütün yakalandı.

Konuyla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlatıldı. Adli soruşturmalara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - 3. Sayfa

Ticaret Bakanlığı Ankara 3. Sayfa Haberler

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