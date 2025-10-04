Haberler

Ankara'da 3 Katlı Apartmanda Yangın

Keçiören ilçesindeki 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'da 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1491 Sokak'ta yer alan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

