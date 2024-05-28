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Ankara'da 22 yaşında bir erkeğe ait ceset bulundu

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Dikmen Vadisi'nde bir ağaçlık alanda hareketsiz yatan bir kişi bulundu. 22 yaşındaki gencin cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü ve ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek.

Ankara'da 22 yaşında bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedi Adli Tıp Kurumuna götürülen gencin kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Olay, Çankaya'da yer alan Dikmen Vadisi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ağaçlık alanda hareketsiz yatan birini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İncelemeler sonucunda yerde yatan kişinin 22 yaşındaki E.D. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. E.D.'nin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü ve kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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