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Ankara'da 22 Katlı Binada Yangın Çıktı

Ankara'da 22 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Ankara'nın Mamak ilçesindeki 22 katlı bir binanın 18. katında çıkan yangın sonrası itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 22 katlı bir binanın 18. katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesi Hürel Mahallesi'nde 22 katlı bir binanın 18. katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemezken, dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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