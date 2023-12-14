Ankara'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ANKARA