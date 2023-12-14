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Ankara'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altındağ İtfaiye Ankara Olay İtfaiye Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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