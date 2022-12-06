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Ankara'da 2 bin paket kaçak tütün ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Ankara'da 2 bin paket kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da şüpheli olarak tespit edilen bir araçta yapılan aramada satışa hazır halde 2 bin paket sarılmış tütün ele geçirildi.

Ankara'da şüpheli olarak tespit edilen bir araçta yapılan aramada satışa hazır halde 2 bin paket sarılmış tütün ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sincan ve Polatlı'da ara yolları kullanarak kaçak tütün sevkiyatı yapıldığı tespitinin üzerine harekete geçti. Ekipler, Sincan ilçesinde şüpheli gördükleri araçta yaptıkları aramada satışa hazır hale getirilmiş 2 bin paket sarılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü S.Y. gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Sincan Ankara 3. Sayfa Haberler

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