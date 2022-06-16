Ankara'da 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı Ankara'da 9-15 Haziran tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince farklı ilçelerde meydana gelen 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ankara'da 9-15 Haziran tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince farklı ilçelerde meydana gelen 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 9-15 Haziran tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Çubuk, Etimesgut, Haymana, Mamak, Sincan, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Araştırma Jandarma Ankara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ankara'da 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.