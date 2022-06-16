Ankara'da 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı - Haberler

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Ankara'da 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ankara'da 9-15 Haziran tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince farklı ilçelerde meydana gelen 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Ankara'da 9-15 Haziran tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince farklı ilçelerde meydana gelen 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 9-15 Haziran tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Çubuk, Etimesgut, Haymana, Mamak, Sincan, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 16 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma Jandarma Ankara 3. Sayfa Haberler

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