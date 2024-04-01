Ankara'da 15 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, 21 Şüpheli Yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 farklı hırsızlık olayının aydınlatılmasında 21, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise bin 693 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince mart ayında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Çubuk, Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 15 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarla ilgili 21 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ise çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca yol kontrol noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan bin 673 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - ANKARA