Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur

Bahçeli'den DEM Parti ziyareti öncesinde açıklama
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Ankara'da 14. kattan düşen kadın hayatını kaybetti, sevgilisi gözaltına alındı

Ankara'da 14. kattan düşen kadın hayatını kaybetti, sevgilisi gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu binanın 14. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu binanın 14. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti. Olaya ilişkin kadının sevgilisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir binanın 14'üncü katından Ş.G.K. adlı kadının aşağı düştüğü bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının düştüğü belirlenen daireye giden ve kapıyı çalan polis ekipleri, açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Evde uyur halde bulunan ve Ş.G.K'nın birlikte yaşadığı sevgilisi olduğu öğrenilen H.U. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli H.U.'nun polise verdiği ilk bilgide, Ş.G.K. ile 1 aydır sevgili olduklarını, olay öncesi tartışmalarının ardından barıştıklarını, daha sonra kendisinin rahatsızlığı nedeniyle reçeteli ilaç alarak uyuduğunu, bu nedenle polis zile bastığında kapıyı açamadığını ve olay hakkında bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair soruşturmanın devam ettiği bilgisi edinildi.

Apartmanda oturan komşu Arda Çelik olaya ilişkin, "İftardan sonra ödev yapıyordum. Bir çığlık sesi duydum daha sonra tak diye ses duydum. İlk başta cama baktım bir şey göremedim. Daha sonra bir kadın sesi duydum 'kadın atladı yardım edin' diye. Daha sonra aşağı indim ben. Kontrol ettiğimde yaşıyordu ve nabzı atıyordu öyle dediler. Hemen 112'yi aradılar, hemen geldiler ve kalp masajı yaptılar. Daha sonra polisler geldi. 2 senedir burada oturuyorum kendilerini hiç tanımıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Süperstar ultra lüks villasının kapılarını ilk kez açtı
img

Ülke şokta! Gece kulübünde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor
img

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu

Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler
Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi

Ülke şokta! Gece kulübünde çıkan yangında bilanço ağırlaşıyor
472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı

472 yıl hapis cezasından yıllarca hamile kalarak kaçtı
Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı

Süper Lig'de kabus gibi 45 dakika

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.