Ankara'da 13 yaşındaki kız çocuğu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, 13 yaşındaki bir kız çocuğu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.
Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir apartmanın asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay, saat 16: 00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan sitenin içerisindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen 13 yaşındaki B.S.B. hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - ANKARA