Ankara'da 12 Milyon Liralık Güvenilir Olmayan Gıda Ele Geçirildi

Güncelleme:
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan niteliği değiştirilmiş gıda maddelerini içeren bir operasyon düzenleyerek 12 milyon lira değerinde ürün ele geçirdi. Operasyonda bir kişi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 12 milyon liralık halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş gıdayı ele geçirdi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 186'ncı maddesince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran Bufalo Besicilik Gıda Ticaret Anonim Şirketi'ne Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan arama sonucunda yaklaşık piyasa değeri 12 milyon lira olan halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş güvenilir olmayan gıda ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden V.B. tutuklanırken D.B. adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
