Ankara'da 12 Katlı Binanın En Üst Katında Yangın

Etimesgut ilçesinde bir binanın en üst katında çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 12 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Devlet Mahallesi'nde 12 katlı bir binanın en üt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - ANKARA

