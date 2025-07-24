Ankara'da 11. Katındaki Yangın Korku Doldurdu

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Yenimahalle'de bulunan 11 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, maddi hasar ile atlatıldı ve yangının nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir binanın 11. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Şentepe bölgesinde bulunan Avcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü 11 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekibine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, olay maddi hasar ile atlatıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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