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Ankara'da 1 Mayıs Yürüyüşü Gerçekleşti

Ankara'da 1 Mayıs Yürüyüşü Gerçekleşti
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Ankara'da 1 Mayıs yürüyüşü, polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Atatürk Kültür Merkezi metrosundan başlayıp Tandoğan meydanında sona erdi. Etkinliğe birçok sendika, işçi ve siyasi isim katıldı.

Ankara'da 1 Mayıs yürüyüşü gerçekleşti

ANKARA - Ankara'da 1 Mayıs yürüyüşü polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleriyle gerçekleşti.

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi metrosundan başlayıp Tandoğan meydanında sona eren 1 Mayıs yürüyüşüne birçok sendikalar, işçiler ve siyasi isimler katıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleriyle gerçekleşen yürüyüşün ardından Tandoğan meydanında 1 Mayıs etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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