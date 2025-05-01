Ankara'da 1 Mayıs Yürüyüşü Gerçekleşti
Ankara'da 1 Mayıs yürüyüşü, polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Atatürk Kültür Merkezi metrosundan başlayıp Tandoğan meydanında sona erdi. Etkinliğe birçok sendika, işçi ve siyasi isim katıldı.
Ankara'da 1 Mayıs yürüyüşü gerçekleşti
ANKARA - Ankara'da 1 Mayıs yürüyüşü polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleriyle gerçekleşti.
Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi metrosundan başlayıp Tandoğan meydanında sona eren 1 Mayıs yürüyüşüne birçok sendikalar, işçiler ve siyasi isimler katıldı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleriyle gerçekleşen yürüyüşün ardından Tandoğan meydanında 1 Mayıs etkinliği gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa