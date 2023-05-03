Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2009 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen FETÖ/PDY mensubu 2 kişi, ayrıca 2012 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2014 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK), 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2015 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK), 2015 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) ve 2015 Deniz Harp Okulu (DHO) mülakatlarında, mülakata giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, bahsi geçen mülakatları örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmasının sağlanması eylemine yönelik yürütülen soruşturmalarda, mülakata katılan ve girdiği mülakatta avantajlı kazanan konumunda bulunan aday ya da eski askeri öğrenci sıfatını taşıyan FETÖ/PDY mensubu 7 kişi olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi. - ANKARA