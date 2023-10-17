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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında üstdüzey devlet görevlilerinin isimleri kullanmak suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında üstdüzey devlet görevlilerinin isimleri kullanmak suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen aralarında bir avukatında bulunduğu 10 kişi teknik izleme ve dinleme, arama ve el koyma işlemleri sonrası yakalandı.