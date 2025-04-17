Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında...

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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