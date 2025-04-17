Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa