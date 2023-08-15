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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında;...

3. Sayfa Haberleri

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; toplam 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; toplam 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet KPSS 3. Sayfa Haberler

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