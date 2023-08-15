Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında;...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; toplam 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.