Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA
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