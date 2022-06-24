Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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