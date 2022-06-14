FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına operasyon - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 17 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde 14 Haziran 2022...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasıyla iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 17 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde 14 Haziran 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından;

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; halen görevde 1 albay, 2 binbaşı, 2 astsubay, 3 uzman çavuş, 2 memur, daha önce ilişiği kesilmiş 2 üsteğmen, 1 jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrencisi, emekli 2 astsubay, 2 özel sektör çalışanı olmak üzere 17 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde 14 Haziran 2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi."

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title