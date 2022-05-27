Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki... - Haberler

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara merkezli 23 ilde, gözaltına alınmalarına,

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara merkezli 23 ilde, gözaltına alınmalarına, - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Ankara, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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