Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki... - Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara merkezli 23 ilde, gözaltına alınmalarına,
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 42 eski mülki idare amiri şüphelinin, Ankara merkezli 23 ilde, gözaltına alınmalarına, - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa